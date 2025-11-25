OM - Greenwood : La fin est annoncée !

Forcé de quitter Manchester United en raison des accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, Mason Greenwood a également vu son histoire avec la sélection nationale s’arrêter à cause de cette affaire. Et même si son niveau avec l’OM pourrait lui permettre d’y retourner, il semble toujours impossible de le voir réintégrer les Three Lions.
Pour la première fois depuis son départ de Manchester United à l’été 2023, d’abord à Getafe en prêt, avant de signer à l’OM un an plus tard, Mason Greenwood sera opposé à un club de Premier League en compétition ce mardi soir, Newcastle, adversaire de Marseille en Ligue des champions. Ce qui soulève une nouvelle fois la question d’un potentiel retour en sélection anglaise.
Greenwood « pas dans les plans » de Tuchel
S’il compte une sélection avec les Three Lions, Mason Greenwood n’a plus été appelé depuis les accusations de violences conjugales qui l’ont contraint à quitter Manchester United. « Il n’est pas dans nos plans pour notre équipe », avait indiqué Thomas Tuchel en septembre dernier. L’attaquant de l’OM a récemment obtenu un passeport jamaïquain, pays d’origine de sa mère, mais n’a pas encore joué pour les Reggae Boyz.
« Le silence et l’oubli s’imposent autour de lui »
Comme l’a confié Keith Downie à La Provence, le voir reporter le maillot de l’Angleterre est pourtant très peu probable. « On a tellement de bons joueurs dans le secteur offensif que son nom n’est même pas mentionné. Après la qualification pour le Mondial 2026, il y a eu plusieurs émissions pour évoquer la future liste de Tuchel. Personne parmi les supporters ou consultants ne l’a cité. Le silence et l’oubli s’imposent autour de lui. Il y a un profond malaise » a déclaré le journaliste de Sky Sports.