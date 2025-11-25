OM - Greenwood : La fin est annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Forcé de quitter Manchester United en raison des accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, Mason Greenwood a également vu son histoire avec la sélection nationale s’arrêter à cause de cette affaire. Et même si son niveau avec l’OM pourrait lui permettre d’y retourner, il semble toujours impossible de le voir réintégrer les Three Lions.

Pour la première fois depuis son départ de Manchester United à l’été 2023, d’abord à Getafe en prêt, avant de signer à l’OM un an plus tard, Mason Greenwood sera opposé à un club de Premier League en compétition ce mardi soir, Newcastle, adversaire de Marseille en Ligue des champions. Ce qui soulève une nouvelle fois la question d’un potentiel retour en sélection anglaise.

Greenwood « pas dans les plans » de Tuchel S’il compte une sélection avec les Three Lions, Mason Greenwood n’a plus été appelé depuis les accusations de violences conjugales qui l’ont contraint à quitter Manchester United. « Il n’est pas dans nos plans pour notre équipe », avait indiqué Thomas Tuchel en septembre dernier. L’attaquant de l’OM a récemment obtenu un passeport jamaïquain, pays d’origine de sa mère, mais n’a pas encore joué pour les Reggae Boyz.