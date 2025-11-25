Greenwood change d'équipe : L'OM annonce la couleur

Mason Greenwood n'est à ce jour sans doute plus appelé en équipe d'Angleterre en raison de son comportement inapproprié envers sa compagne. Des faits d'agression et d'harcèlement sexuel qui ont entaché son image publique de l'autre côté de la Manche, ouvrant la porte à un changement de sélection avec la Jamaïque. Angel Gomes s'est confié sur la question.
Sa dernière sélection avec l'Angleterre remonte à la rentrée scolaire de 2020. Depuis, son agression et harcèlement sexuel envers sa compagne Harriet Robson lui ont valu un exil de Manchester United et des Three Lions. Thomas Tuchel a hérité de l'équipe d'Angleterre cette année et ne l'a pas rappelé malgré ses performances avec l'Olympique de Marseille.
«Je n’ai rien à ajouter à cette question»
En conférence de presse ce lundi avant la réception de Newcastle au Vélodrome pour la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Angel Gomes s'est confié sur l'avenir de Mason Greenwood en sélection que ce soit avec l'Angleterre ou bien la Jamaïque. « Non, je n’ai pas parlé avec Mason de ce qu’il veut faire. On parle de Call of Duty, de FIFA, de football, mais pas de ses objectifs. Notre relation n’est pas comme ça. Je n’ai rien à ajouter à cette question ».
«C’est un très bon gars»
Refusant d'évoquer plus en profondeur l'avenir international de son compatriote, Angel Gomes a tout de même tenu à souligner à quel point Mason Greenwood est une personne spéciale à ses yeux. « C’est un très bon gars, il travaille très fort. Je le connais depuis qu’on est jeunes. Je le connais probablement le mieux. Mais il faut demander aux autres joueurs, aux gens autour. C’est quelqu’un qui reste pour lui-même. Quand il est sur le terrain, il prend du plaisir. Et quand c’est comme ça, comme joueur, c’est plus facile. Et comme ami, c’est très agréable à voir ».