De Zerbi - OM : Le coup de pression devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM de Pablo Longoria a cartonné l'OGC Nice à l'Allianz Riviera. Malgré tout, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il n'était pas totalement satisfait par la prestation de son équipe. Interrogé ce lundi après-midi en conférence de presse, le coach de l'OM en a rajouté une couche.

Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OGC Nice. Et la bande à Mason Greenwood n'a laissé aucune chance aux Aiglons, l'emportant 5-1 à l'Allianz Riviera.

«Si on continue de jouer comme ça» Juste après le coup de sifflet final d'OGC Nice - OM, Roberto De Zerbi a avoué qu'il n'avait pas été pleinement satisfait par la prestation de ses joueurs. « J’espérais ce résultat. Je m’attendais à un match difficile, un vrai derby contre une équipe de Nice forte. Les deux équipes voulaient bien faire. Même si nous gagnons 5-1, je ne suis pas totalement satisfait de la qualité du jeu. Je ne dis pas cela par prétention : je pense vraiment que nous pouvons mieux jouer, notamment dans la gestion du ballon dans la moitié adverse. Il y a encore des choses à améliorer malgré ce très bon résultat », a reconnu l'entraineur marseillais, présent en conférence de presse ce vendredi soir.