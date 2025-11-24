De Zerbi - OM : Le coup de pression devant les caméras !

Ce vendredi soir, l'OM de Pablo Longoria a cartonné l'OGC Nice à l'Allianz Riviera. Malgré tout, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il n'était pas totalement satisfait par la prestation de son équipe. Interrogé ce lundi après-midi en conférence de presse, le coach de l'OM en a rajouté une couche.
Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OGC Nice. Et la bande à Mason Greenwood n'a laissé aucune chance aux Aiglons, l'emportant 5-1 à l'Allianz Riviera.
«Si on continue de jouer comme ça»
Juste après le coup de sifflet final d'OGC Nice - OM, Roberto De Zerbi a avoué qu'il n'avait pas été pleinement satisfait par la prestation de ses joueurs. « J’espérais ce résultat. Je m’attendais à un match difficile, un vrai derby contre une équipe de Nice forte. Les deux équipes voulaient bien faire. Même si nous gagnons 5-1, je ne suis pas totalement satisfait de la qualité du jeu. Je ne dis pas cela par prétention : je pense vraiment que nous pouvons mieux jouer, notamment dans la gestion du ballon dans la moitié adverse. Il y a encore des choses à améliorer malgré ce très bon résultat », a reconnu l'entraineur marseillais, présent en conférence de presse ce vendredi soir.
«On ne gagnera pas autant et avec un tel écart»
Trois jours plus tard, Roberto De Zerbi n'a pas changé d'avis, loin de là. « Mes réserves malgré la victoire large contre l'OGC Nice ? Ce n'était pas un message caché envoyé aux joueurs. C'est ce que je pense, encore plus après avoir revu le match. Le score fleuve n'était pas justifié, même s'il était mérité. Je pense qu'on peut toujours progresser, même si on a gagné. On doit mieux jouer. Dans le football moderne, il y a de plus en plus de marquage individuel. Quand ce n'est pas le cas, l'adversaire empêche de dépasser sa moitié de terrain. A Brest, quand on avait gagné 5-1, on avait mieux joué que contre Nice. Il faut retrouver cette qualité là quand on nous presse haut. Je suis quand même content du match contre Nice. Mais si on continue de jouer comme ça, on ne gagnera pas autant et avec un tel écart », a ajouté l'entraineur de l'OM, présent en conférence de presse ce lundi après-midi.