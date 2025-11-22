OM - Victoire 5-1 contre Nice : Le coup de gueule inattendu de Roberto De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 vendredi soir, en s’imposant largement sur la pelouse de l’OGC Nice (1-5). Une victoire convaincante de la part des Olympiens, mais qui n’a pas donné entière satisfaction à Roberto De Zerbi pour autant, le technicien italien estimant que son équipe peut encore bien mieux jouer.

En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice vendredi soir en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat (1-5). Un succès qui permet à Marseille d’être en tête du classement, avant la rencontre entre le PSG et Le Havre ce samedi, mais Roberto De Zerbi en attend encore plus.

« Même si nous gagnons 5-1, je ne suis pas totalement satisfait de la qualité du jeu » Après une rencontre maitrisée et ses trois joueurs offensifs, Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Igor Paixao, buteurs, l’OM a de quoi être satisfait et a fait le plein de confiance avant de recevoir Newcastle mardi en Ligue des champions. Toutefois, le technicien italien voit encore plusieurs axes d’amélioration.