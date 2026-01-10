«J’arrête», la rupture annoncée cash par Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé à deux reprises sur le banc du Real Madrid au début de sa carrière d'entraîneur, Zinedine Zidane revendique le fait de ne jamais s'être forcé à continuer lorsqu'il avait décidé de s'arrêter. Le coach français se montre très cash à ce sujet et évoque sa rupture avec le Real Madrid en 2021, alors qu'il ne se sentait pas de continuer l'aventure.

Après deux passages très remarqués en tant que coach du Real Madrid entre 2016 et 2018, puis entre 2019 et 2021, Zinedine Zidane avait décidé de mettre un terme à son aventure avec le club merengue. Il se murmure que le technicien attend patiemment depuis ce temps que le poste de sélectionneur national se libère en équipe de France, ce qui sera le cas l'été prochain avec le départ déjà programmé de Didier Deschamps après la Coupe du Monde. Mais quoi qu'il en soit, Zidane n'avait pas voulu se forcer au moment de sa rupture avec le Real Madrid...

« Je ne voulais plus, donc j’ai dit : “J’arrête.” » En 2022, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, il lâchait ses vérités à ce sujet : « Je suis un instinctif, je n’aime pas les choses figées, dire demain, je ferai ceci ou cela. Non. Par exemple, j’étais entraîneur. Je ne voulais plus faire ça tout le temps, donc, j’ai dit : “J’arrête.” Et je reprendrai quand je reprendrai. J’aime bien cette idée-là de la vie, de ma vie. Je fais ce que je sens quand je le sens. Et là, tu ne te trompes pas », confiait Zinedine Zidane.