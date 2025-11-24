OM : «Du jamais vu», le coup de folie qui le fait entrer dans la légende !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus de 20 ans après, Laurent Batlles et Brahim Hemdani se souviennent encore de ce 6 mai 2004, quand l’OM avait battu et éliminé Newcastle en demi-finale de la Coupe UEFA. Les deux anciens Marseillais se rappellent surtout du match de leur coéquipier Didier Drogba, auteur d’un doublé qui a fait entrer ce match dans la « légende du club ».

21 ans et demi après, l’OM retrouve Newcastle mardi soir, pour le compte de la cinquième journée de Ligue des champions. Une opposition qui rappelle des très bons souvenirs à Marseille, quand les Olympiens avaient battu les Magpies le 6 mai 2004 en demi-finale retour de la Coupe UEFA (2-0, 0-0 à l’aller).

« Il a fait entrer ce match dans la légende du club » Auteur d’un doublé pour qualifier l’OM, Didier Drogba avait marqué cette rencontre de son empreinte, notamment sur son premier but et son dribble derrière sa jambe d’appui. « Le geste de Didier sur le coup, c'est presque du jamais vu, il a fait entrer ce match dans la légende du club », s’est souvenu Laurent Batlles auprès de L’Équipe.