OM - Greenwood : Le coup de pression lâché par Bertrand Latour !

Bien que Newcastle reste sur une victoire face à Manchester City (2-1) samedi, Bertrand Latour se veut optimiste pour l’OM, avant la rencontre de Ligue des champions qui opposera les deux équipes mardi. À domicile, le journaliste de Canal+ estime que les Olympiens peuvent l’emporter et, en ce sens, attend beaucoup de la part de Mason Greenwood.

Avec une seule victoire pour trois défaites, l’OM n’a plus le droit à l’erreur s’il veut accéder aux barrages de la Ligue des champions. Cela passera par un succès mardi lors de la réception de Newcastle, qui reste sur une victoire à domicile face à Manchester City (2-1).

Latour croit en l’OM contre Newcastle « Newcastle est la 15ème équipe d’Angleterre à l’extérieur, ce n’est pas rien. On est déjà mi-novembre, c’est une équipe qui a vraiment deux visages, on n’est pas sur la base de quatre rencontres », a rappelé Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club.