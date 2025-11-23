OM : Un gros joueur arrive à Marseille, l’annonce officielle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur face à Manchester City (2-1) samedi en Premier League, Newcastle se prépare désormais à affronter l’OM en Ligue des champions, mardi au Vélodrome. Absent lors des deux derniers matchs, Anthony Gordon devrait être de retour et faire le déplacement à Marseille, comme indiqué par l’entraîneur des Magpies, Eddie Howe.

Après sa large victoire contre l’OGC Nice (1-5) vendredi, l’OM a vu son futur adversaire en Ligue des champions faire tomber Manchester City. Newcastle s’est imposé (2-1) lors de la réception de l’équipe entraînée par Pep Guardiola samedi, à trois jours de son déplacement à Marseille.

Gordon de retour contre l’OM ? Les Magpies ont pu compter sur un doublé d’Harvey Barnes, titulaire dans le couloir gauche à la place d’Anthony Gordon. Blessé, ce dernier a raté les deux dernières rencontres de Newcastle, mais Eddie Howe a indiqué qu’il était proche d’un retour, très certainement pour affronter l’OM mardi.