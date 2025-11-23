OM : Un gros joueur arrive à Marseille, l’annonce officielle !

Vainqueur face à Manchester City (2-1) samedi en Premier League, Newcastle se prépare désormais à affronter l’OM en Ligue des champions, mardi au Vélodrome. Absent lors des deux derniers matchs, Anthony Gordon devrait être de retour et faire le déplacement à Marseille, comme indiqué par l’entraîneur des Magpies, Eddie Howe.
Après sa large victoire contre l’OGC Nice (1-5) vendredi, l’OM a vu son futur adversaire en Ligue des champions faire tomber Manchester City. Newcastle s’est imposé (2-1) lors de la réception de l’équipe entraînée par Pep Guardiola samedi, à trois jours de son déplacement à Marseille.
Gordon de retour contre l’OM ?
Les Magpies ont pu compter sur un doublé d’Harvey Barnes, titulaire dans le couloir gauche à la place d’Anthony Gordon. Blessé, ce dernier a raté les deux dernières rencontres de Newcastle, mais Eddie Howe a indiqué qu’il était proche d’un retour, très certainement pour affronter l’OM mardi.
«Il travaille dur et sera prêt dans les prochains jours»
« Anthony est très proche du but. Il n’était tout simplement pas encore tout à fait prêt aujourd’hui (samedi) », a déclaré l’entraîneur de Newcastle après la victoire face à Manchester City. « Il travaille dur et sera prêt dans les prochains jours. J’attends le retour de l’équipe médicale. »