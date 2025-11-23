OM : Roberto De Zerbi refuse de signer, c'est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur de l'OM depuis l'année dernière, Roberto De Zerbi a fait ses preuves avant à Brighton où il a été plutôt convaincant. L'Italien avait plusieurs options à sa disposition mais il a choisi de privilégier le projet de l'OM au lieu de signer à Manchester United, où il était également attendu. Une marque d'affection logique selon Salim Lamrani.

Depuis son arrivée à Marseille à l'été 2024, Roberto De Zerbi a créé une belle connexion avec le club et ses supporters, ainsi que son vestiaire. L'entraîneur italien est très passionné et son caractère semble correspondre totalement avec la mentalité marseillaise. Selon Salim Lamrani, qui a écrit le livre Le football selon Roberto De Zerbi, il a été convaincu par le projet de l'OM.

Roberto De Zerbi très attaché à l'OM Malgré les critiques autour de la gestion de son effectif, Roberto De Zerbi est solidement attaché à l'OM et il a noué de belles relations avec le staff. « Le jour où Roberto De Zerbi signe au PSG, je romprai définitivement les liens qui nous lient. Non je ne peux pas l’imaginer. Vu la culture foot de Roberto De Zerbi, je ne peux pas l’imaginer signer au PSG après avoir entraîné l’Olympique de Marseille. Disons qu’il est davantage fait pour Marseille, pour Dortmund, pour Naples que pour des clubs plus feutrés » commence Salim Lamrani pour RMC.