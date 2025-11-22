De Zerbi - OM : «Il se chie dessus» : La terrible accusation en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, il y a eu du mouvement pendant le mercato estival. Et notamment au niveau de l'arrière-garde de l'effectif de Roberto De Zerbi. Ce qui a engendré une énorme concurrence pour le capitaine Leonardo Balerdi qui n'est plus à la hauteur d'après Jérôme Rothen qui n'a pas mâché ses mots sur les ondes de RMC.

Roberto De Zerbi a fait de Leonardo Balerdi son capitaine à l'OM. Le défenseur argentin de 26 ans est intégré à l'atmosphère bouillante et environnement pesant qui entoure le centre Robert Louis-Dreyfus et le Vélodrome depuis 2020. Taulier de l'effectif, il n'en est pas pour autant la pièce maîtresse défensive aux yeux de Jérôme Rothen. Et ce, en grande partie en raison du mercato XXL effectué par le club phocéen dans le secteur défensif.

«Comment tu veux que les mecs autour de lui soient sereins quand ton capitaine se chie dessus» Les performances de Leonardo Balerdi ne sont pas convaincantes au point où il ne mérite pas son titre de capitaine de l'OM selon Jérôme Rothen. « De Zerbi ne peut pas nous le dire, parce que c'est un désaveu par rapport à son choix du début d'année. (...) A chaque bon match de l'OM, Balerdi n'a jamais été le numéro un de la défense alors que tu es capitaine et que tu es censé prendre le relais. Comment tu veux que les mecs autour de lui soient sereins quand ton capitaine se chie dessus ? ».