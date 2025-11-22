Un crack de 16 ans au PSG : Il choque tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un des plus grands talents de sa génération, Kennet Eichhorn affole le mercato. Du haut de ses 16 ans, le milieu de terrain du Hertha Berlin est déjà convoité par tous les plus grands clubs européens dont le PSG. Et en Allemagne, tout le monde est déjà sous le choc.

Depuis qu'il est arrivé au poste de directeur sportif du PSG, Luis Campos cherche à dénicher les plus grands talents du football mondial. Par conséquent, le dirigeant portugais n'est évidemment pas passé à côté de l'éclosion de Kennet Eichhorn. Selon les informations de BILD, le club de la capitale s'intéresserait effectivement au milieu de terrain de 16 ans qui impressionne pour ses débuts avec le Hertha Berlin en deuxième division allemande. A tel point que la plupart des grands clubs européens sont déjà intéressés.

Kennet Eichhorn choque l'Allemagne En Allemagne, Kennet Eichhorn fait d'ailleurs déjà sensation comme l'explique Dominik Sandler, journaliste pour Fussball Transfers. « Dès sa première titularisation, il est devenu un élément indispensable du onze de départ. Il évolue avec une grande assurance dans le double pivot, faisant preuve d’un calme et d’une intelligence impressionnants. Ses passes sont précises, sa technique est bonne et il est un maillon essentiel du jeu du Hertha. Eichhorn est déjà bien plus mature que son âge de 16 ans ne le laisse supposer », assure-t-il auprès de Foot Mercato.