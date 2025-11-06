Toni Kroos : Le PSG prépare un coup de folie sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Toni Kroos a pris sa retraite il y a quelques mois, l'Allemagne semble déjà avoir identifié son successeur. Il s'agit du jeune milieu de terrain allemand Kennet Eichhorn (16 ans) qui a fait ses débuts en professionnel cette saison avec le Hertha Berlin en deuxième division allemande. Et le PSG serait déjà à l'affût.

Le projet du PSG depuis quelques mois désormais est très clair. Luis Campos a encore confirmé récemment qu'il comptait miser sur de grands espoirs du football afin de préparer l'avenir du club parisien. Une stratégie payante à l'image des transferts de Désiré Doué ou encore Joao Neves. Par conséquent, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Kennet Eichhorn dans le viseur du PSG ? Ainsi, selon les informations de BILD, le PSG serait l'un des clubs les plus intéressés par le transfert de Kennet Eichhorn. Âgé d'à peine 16 ans, le milieu de terrain du Hertha Berlin a fait ses débuts en professionnel cette saison avec le club de la capitale allemande qui évolue en deuxième division. Il a même été titulaire lors de 6 des 11 premières journées de championnat. Présenté comme le nouveau Toni Kroos, Kennet Eichhorn ne quittera toutefois pas le Hertha pour moins de 20M€.