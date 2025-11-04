Transferts au PSG : Luis Campos balance un secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos a rapidement apporté sa méthode au club de la capitale. Un nouveau projet qui a porté ses fruits puisque les Parisiens ont remporté la Ligue des champions et le dirigeant portugais balance quelques secrets sur sa méthode de recrutement.

Depuis qu’il est arrivé au PSG, Luis Campos a instauré un nouveau projet, amplifié par la nomination de Luis Enrique. Un projet qui est déjà une réussite compte tenu de la victoire finale en Ligue des champions et sur lequel le PSG compte bien continuer à s’appuyer. L’objectif est désormais bien connu, à savoir recruter des joueurs à fort potentiel tournés vers le collectif. Luis Campos en dévoile d’ailleurs les secrets.

Campos évoque son projet au PSG « Dès les premiers jours, quand je suis arrivé et que j'ai parlé avec le Président, on a toujours pensé à construire un projet, pas seulement sur le court terme, mais un projet pour le moyen et long terme. Notre idée, c'est de prendre des talents, plus jeunes, capables de savoir jouer avec les autres », confie-t-il au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.