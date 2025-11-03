Un pote de Dembélé au PSG, le transfert est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Se connaissant depuis le plus jeune âge, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont aujourd’hui l’occasion de se retrouver en équipe de France. Mais pourront-ils prochainement le faire quotidien au PSG ? Si le défenseur central se trouve actuellement au Bayern Munich, l’intérêt du club de la capitale se confirme pour le pote de Dembélé.

« On a été dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1-CM2 ». Ça fait maintenant un moment qu’Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano se connaissent. Les deux amis évoluent aujourd’hui au plus haut niveau. Et bientôt dans le même club ? En fin de contrat au Bayern Munich, Upamecano pourrait en effet retrouver Dembélé au PSG comme l’avait expliqué Fabrice Hawkins : « Il y a des situations qu’il faudra surveiller. Dayot Upamecano par exemple, qui sera libre s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Evidemment, c’est soumis à cette condition. Quand on lit le livre on voit une connexion qu’il peut y avoir entre le PSG, Moussa Sissoko, qui a une relation étroite avec Al-Khelaïfi. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le PSG ne va pas se positionner sur Upamecano s’il n’a pas prolongé avec le Bayern Munich ».

« Le PSG suit la situation » Après le journaliste de RMC, c’est au tour de Fabrizio Romano de confirmer l’intérêt du PSG pour Dayot Upamecano. Si le Français ne prolonge pas au Bayern Munich, le club de la capitale se tiendra prêt à dégainer. « Pour Upamecano, il y a plusieurs clubs qui commencent à appeler, de Premier League, de Liga mais aussi de Ligue 1. Le PSG suit la situation. Il pourrait être une option du PSG seulement s’il ne prolonge pas », a-t-il balancé sur Youtube.