OM - Transfert à 23M€ : La presse italienne annonce un fiasco !

Parti de l’OM l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€, Luis Henrique connait des débuts compliqués à l’Inter Milan. Titulaire pour la deuxième fois seulement cette saison dimanche contre l’Hellas Vérone (1-2), l’ailier brésilien est loin d’avoir convaincu la presse italienne et notamment la Gazzetta dello Sport.

Après une saison dernière convaincante avec 9 buts et 10 passes décisives sous les couleurs de l’OM, Luis Henrique a pris la direction de l’Inter Milan, qui ont dépensé 23M€ afin de s’attacher ses services. Un investissement qui ne porte pas ses fruits pour le moment, les prestations de l’ailier de 23 ans étant loin d’être convaincantes.

Luis Henrique prend cher dans la presse italienne Dimanche, à l’occasion du déplacement de l’Inter Milan sur la pelouse de l’Hellas Vérone (1-2), Luis Henrique a connu sa deuxième titularisation cette saison. La Gazzetta dello Sport lui a accordé la note de 5/10, avec comme résumé de son match : « Une passe scolaire pour Bastoni et stop. Il ne dribble jamais, il n'essaie même pas. L'Inter a investi ces 23 millions pour qu'il crée une supériorité. À ce jour, c'est un boulet. »