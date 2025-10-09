OM - Signature à 25M€ : L'annonce de De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au sortir d'une très bonne dernière saison avec l'OM, Luis Henrique a été vendu par le club phocéen. Le voilà aujourd'hui à l'Inter Milan, qui n'a pas hésité à signer un chèque de 25M€ pour le recruter. Le Brésilien réalise toutefois des débuts très discrets en Italie et Roberto De Zerbi s'est confié sur le cas Henrique, son ancien protégé à Marseille.

Le mercato estival a été très animé à l'OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Parmi ceux qui ont quitté le club phocéen, on retrouve notamment Luis Henrique. S'étant totalement relancé sous les ordres de Roberto De Zerbi, le Brésilien a convaincu l'Inter Milan, qui a alors dépensé 25M€ pour s'offrir les services de Luis Henrique.

« Il doit exploiter davantage son potentiel » Ce jeudi, pour le Corriere della Sera, Roberto De Zerbi s'est exprimé sur Luis Henrique et sa réussite à l'Inter Milan. L'ancien entraîneur du Brésilien à l'OM a alors expliqué : « Luis Henrique va-t-il réussir à l'Inter Milan ? La concurrence est rude, mais il a des qualités différentes. Je lui disais de temps en temps qu'il jouait en pantoufles : il doit exploiter davantage son potentiel ».