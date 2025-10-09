Mbappé - Haaland : Le fantasme à 250M€ sur le mercato !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr pourrait claquer la porte du Santiago Bernabeu dans un avenir proche. En effet, le club merengue verrait d'un bon œil l'idée d'envoyer son numéro 7 en Arabie Saoudite, et ce, pour une somme proche de 250M€. Grâce à la vente de Vinicius Jr, le Real Madrid espérerait s'attacher les services d'Erling Haaland, sous contrat avec Manchester City.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2018, Vinicius Jr pourrait changer d'air dans un avenir proche. Lié au club merengue jusqu'au 30 juin 2027, le Brésilien a négocié pendant plusieurs mois avec sa direction, et ce, pour rempiler. Toutefois, les deux parties ne sont jamais parvenues à se mettre d'accord financièrement.

Le Real Madrid veut remplacer Vinicius Jr par Haaland D'après les indiscrétions de la Cadena SER, Vinicius Jr aurait réclamé un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé. Refusant catégoriquement d'offrir un tel contrat à son numéro 7, le Real Madrid aurait stoppé les négociations pour sa prolongation. D'ailleurs, la Maison-Blanche étudierait désormais la possibilité de vendre Vinicius Jr, et ce, pour le remplacer par Erling Haaland.