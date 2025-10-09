Mercato : Rabiot viré par l'OM, De Zerbi jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adrien Rabiot était peut-être le meilleur joueur de l'OM la saison dernière, le club phocéen n'a pas voulu laisser passer un tel comportement et cette bagarre avec Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont alors été placés sur la liste des transferts et le Français a été vendu au Milan AC. Une grosse perte sportive pour l'OM, mais voilà que c'est finalement peut-être un mal pour un bien à en croire Roberto De Zerbi.

Aujourd'hui au Milan AC, Adrien Rabiot a donc été vendu par l'OM à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une décision radicale et une grosse perte sur le plan sportif. Roberto De Zerbi a ainsi perdu son meilleur joueur et homme clé au milieu de terrain, lui qui était d'ailleurs très proche de Rabiot. Mais voilà que l'entraîneur de l'OM ne regrette aujourd'hui pas forcément ce départ.

« Ça nous a fait du bien » Interrogé par le Corriere della Sera, Roberto De Zerbi est revenu sur cette violente bagarre et le départ d'Adrien Rabiot. C'est alors que l'entraîneur de l'OM a fait savoir : « J'avais déjà vu une bagarre comme celle entre Rowe et Rabiot ? Jamais. Et je viens de la rue. Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui ne voulait pas faire machine arrière ».