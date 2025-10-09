Adrien Rabiot : L’accord surprise après l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un peu plus d’un mois après l’officialisation de son départ de l’OM, Adrien Rabiot a accordé ses premières interviews en France. C’est au micro de RTL et du Figaro que l’international français a parlé, mais Daniel Riolo dévoile un accord passé avec les journalistes des deux médias.

Pour la première fois depuis son départ de l’OM pour l’AC Milan, Adrien Rabiot est sorti du silence sur les conditions de son transfert. Dans des interviews accordées à RTL et au Figaro, l’ancien joueur du PSG estime avoir été trahi par la direction marseillaise. Cependant, Adrien Rabiot ne s’épanche pas sur l’affaire. Et pour cause, Daniel Riolo révèle un accord entre le clan Rabiot et les journalistes qui ont réalisé les deux entretiens.

Riolo balance sur l’interview de Rabiot « L'interview est vide. Rabiot est un type adorable et charmant, son interview se lit, c'est très sympa ce qu'il dit sur l'Italie, sur Milan, sur deux-trois choses comme ça. T'as l'impression d'avoir un garçon charmant, t'as envie de l'inviter dimanche au gigot-haricots à la maison, et en fait il ne dit rien », regrette-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.