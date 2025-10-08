OM : Rabiot dénonce un fiasco

Amadou Diawara

Le 17 septembre 2024, Adrien Rabiot a été transféré librement et gratuitement à l'OM, alors que son contrat avec la Juventus était arrivé à terme. Lors de sa seule saison à Marseille, l'international français avait pour objectif de battre le PSG et de remporter la Ligue 1. Toutefois, Adrien Rabiot n'a rempli aucune de ces deux missions avec l'OM.

OM : Rabiot voulait faire tomber le PSG Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot est revenu sur son passage à l'OM. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a avoué qu'il avait pour objectif de faire tomber le PSG lorsqu'il défendait les couleurs du club ciel et blanc. Une mission qu'il n'a pas réussi à remplir.