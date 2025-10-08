OM : Rabiot dénonce un fiasco

Le 17 septembre 2024, Adrien Rabiot a été transféré librement et gratuitement à l'OM, alors que son contrat avec la Juventus était arrivé à terme. Lors de sa seule saison à Marseille, l'international français avait pour objectif de battre le PSG et de remporter la Ligue 1. Toutefois, Adrien Rabiot n'a rempli aucune de ces deux missions avec l'OM.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Après avoir passé seulement une saison à Marseille, l'international français vient de rejoindre l'AC Milan, ayant couté environ 7M€ aux Rossoneri.
OM : Rabiot voulait faire tomber le PSG
Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot est revenu sur son passage à l'OM. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a avoué qu'il avait pour objectif de faire tomber le PSG lorsqu'il défendait les couleurs du club ciel et blanc. Une mission qu'il n'a pas réussi à remplir.
«J'étais arrivé pour essayer d'aller battre le PSG»
« Si être champion de Serie A est l'objectif ? Moi, c'est mon objectif en tous les cas. A Marseille, j'étais arrivé pour essayer d'aller battre le PSG et d'arriver en tête du championnat à la fin de la saison. Avec Milan, ça changera pas. C'est ma mentalité, je viens pour gagner. Après, est-ce que ce sera possible ou pas ? On verra bien, mais l'objectif du club, c'est déjà de retrouver les quatre premières places et de se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Là, cette année, on a le championnat, la Coupe d'Italie, la Supercoupe, qu'on va aller jouer en Arabie Saoudite, donc on a quand même des défis importants à relever, et ça, pour moi, c'est déjà quelque chose de très important », a reconnu Adrien Rabiot, nouveau pensionnaire de l'AC Milan. Pour rappel, l'OM était le dauphin du PSG en Ligue 1 en 2024-2025. De surcroit, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu les deux Classiques de la saison dernière face à la bande à Ousmane Dembélé.