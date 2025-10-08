De la «folie» à l’OM : Un crack a signé, c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi, Roberto De Zerbi avait décidé de faire confiance à Robinio Vaz en l’alignant à la pointe de l’attaque face au FC Metz. Un choix payant puisque l’attaquant de 18 ans a délivré une passe décisive pour Igor Paixão. Benoît Cheyrou se montre sous le charme de la pépite phocéenne, qui a prolongé avec l’OM avant l’été.

Cette saison, Roberto De Zerbi a de quoi faire pour composer son attaque, puisque l’OM a rapatrié Pierre-Emerick Aubameyang durant l’intrersaison, venu suppléer Amine Gouri, arrivé l’hiver dernier. Une situation qui n’empêche pas Robinio Vaz de grappiller du temps de jeu dans la cité phocéenne (six apparitions). Samedi, le natif de Mantes-la-Jolie était même titulaire sur la pelouse du FC Metz (3-0) et en a profité pour délivrer une passe décisive.

« Les jeunes comme Vaz sortent de ce cadre pour le déformer et donner un peu plus de folie » Consultant pour Ligue 1+, Benoît Cheyrou se montre sous le charme du jeune joueur de l’OM. « Il est spontané, plein de culot, mais aussi très fin. Dans le jeu de position de De Zerbi, on voit des joueurs rester dans certaines zones. Mais les jeunes comme (Robinio) Vaz sortent de ce cadre pour le déformer et donner un peu plus de folie », souligne l’ancien milieu du club phocéen.