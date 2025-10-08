OM - De Zerbi proche du départ : L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Roberto De Zerbi avait menacé de claquer la porte de l'OM quelques mois seulement après son arrivée la saison dernière, Christophe Dugarry n'a pas oublié cette annonce choc de la part du technicien italien à qui tout sourit aujourd'hui sur le banc marseillais. Et le champion du Monde 1998 s'est lâché à ce sujet.

En novembre 2024, suite à une défaite contre l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi avait menacé de quitter l'OM alors qu'il était en poste depuis quelques semaines seulement : « J'en ai parlé avec Benatia et Longoria, je viens de la rue, je dis les choses comme elles sont. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir, je casse mon contrat, je pars sans l'argent. Je m'en fous, c'est pas mon problème », lâchait le coach italien de l'OM après le match.

« Il voulait partir de l’OM » Et alors que l'OM se porte aujourd'hui très bien sportivement sous les ordres de De Zerbi, Christophe Dugarry a gardé en mémoire ce moment de crise au cours duquel le technicien était passé proche de claquer la porte : « Vous avez tous la mémoire courte. Je vous rappelle quand même qu’au bout de trois mois, il voulait partir de l’OM, ou il a dit ‘si c’est moi le problème, je m’en vais’. N’oublions pas tout ce qui s’est passé la saison dernière. Neuf défaites, cinq-six matches nuls. Un coup c’était les ‘cojones’ qui n’étaient pas assez grosses, un coup l’arbitre, un coup on joue à cinq derrière, un coup à quatre », a lâché Dugarry sur RMC.