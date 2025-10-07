OM - Bagarre : Surprise, la masterclass de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi, la rencontre entre Metz et l’OM (0-3) a été marquée par des incidents dans les tribunes du stade Saint-Symphorien. Des supporters marseillais qui n’étaient pas en parcage ont été pris à partie par des fans messins et Roberto De Zerbi a tenté d’intervenir pour calmer la situation, ce qui a renforcé sa cote de popularité.

Comme indiqué par RMC Sport, après un mois d’août difficile et marqué par l’affaire Rowe/Rabiot, Roberto De Zerbi a réussi à ressouder son vestiaire. Les joueurs de l’OM ont apprécié ses sorties médiatiques face aux critiques, comme il l’a fait avec Leonardo Balerdi, Igor Paixao et Amine Gouiri.

Une cote de popularité accrue auprès des supporters Le technicien italien a aussi réussi à se mettre les supporters dans la poche. Déjà par les résultats positifs du mois de septembre et une progression dans le jeu de l’OM, mais également quand il a demandé plus de respect concernant la performance de son équipe contre le PSG (1-0) : « Il a été dit que c'était un Paris B ou un Paris C contre nous, mais ce PSG est allé gagner le match à Barcelone sans que le Barça ne parvienne à aller dans la moitié de terrain adverse en seconde période. Je crois qu'on peut dire que nos joueurs ont fait un gros match. Ils méritaient plus de reconnaissance que celle montrée par vos collègues (journalistes) à Paris. »