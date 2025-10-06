OM : La nouvelle catastrophe annoncée en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un début de saison chaotique, l'OM a remis les choses en ordre une fois le mercato terminé. Le club affiche même une forme étincelante avec plusieurs victoires qui confirment bien la belle dynamique des hommes de Roberto De Zerbi. Mais ces derniers pourraient être stoppés dans leur élan à cause de la trêve internationale.

Revenu à la deuxième place de Ligue 1 à un petit point derrière le PSG, l'OM traverse une période enchantée. Le club a largement confirmé son succès obtenu face au club de la capitale en balayant notamment l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Mais les hommes de Roberto De Zerbi vont être coupés nets dans leur lancée avec cette trêve internationale. Walid Acherchour confie ses inquiétudes.

L'OM surfe sur la bonne vague Au vu du début de saison, tout le monde prédisait un mois de septembre terrible pour l'OM. Le club a connu ses premières échéances européennes ainsi qu'un rendez-vous très attendu face au PSG et il affiché un visage conquérant. Marseille vient même d'enchaîner 4 victoires consécutives depuis la rencontre face à son plus grand rival mais il faudra désormais patienter un peu pour espérer pour faire gonfler cette série.