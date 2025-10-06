OM : La nouvelle catastrophe annoncée en direct ?

Après un début de saison chaotique, l'OM a remis les choses en ordre une fois le mercato terminé. Le club affiche même une forme étincelante avec plusieurs victoires qui confirment bien la belle dynamique des hommes de Roberto De Zerbi. Mais ces derniers pourraient être stoppés dans leur élan à cause de la trêve internationale.
Revenu à la deuxième place de Ligue 1 à un petit point derrière le PSG, l'OM traverse une période enchantée. Le club a largement confirmé son succès obtenu face au club de la capitale en balayant notamment l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Mais les hommes de Roberto De Zerbi vont être coupés nets dans leur lancée avec cette trêve internationale. Walid Acherchour confie ses inquiétudes.
L'OM surfe sur la bonne vague
Au vu du début de saison, tout le monde prédisait un mois de septembre terrible pour l'OM. Le club a connu ses premières échéances européennes ainsi qu'un rendez-vous très attendu face au PSG et il affiché un visage conquérant. Marseille vient même d'enchaîner 4 victoires consécutives depuis la rencontre face à son plus grand rival mais il faudra désormais patienter un peu pour espérer pour faire gonfler cette série.
Mauvaise nouvelle annoncée pour l'OM
Malheureusement, les hommes de Roberto De Zerbi n'auront pas la chance de poursuivre sur cette voie tout de suite puisqu'il faut d'abord jouer cette trêve internationale. Pour Walid Acherchour, cela tombe très mal. « L'OM ? Cette trêve arrive au pire des moments. Ils pouvaient continuer… là ça se passe très, très bien, pourvu que ça dure » a réagi le chroniqueur dans l'After Foot sur RMC.