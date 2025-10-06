Changement d'équipe : Une recrue de l'OM surprend tout le monde !

Arrivé à l’OM cet été, Matt O’Riley va rejoindre la sélection danoise lors de la trêve internationale, lui qui est pourtant né en Angleterre. S’il n’est pas le seul à avoir des origines étrangères, comme son coéquipier Pierre-Emile Hojbjerg, tous sont nés ou ont grandi au Danemark, ce qui fait de lui un cas à part.
Après un premier mois très réussi avec l’OM, où il a été prêté par Brighton en fin de mercato, Matt O’Riley (24 ans, 5 sélections) va maintenant rejoindre le Danemark, opposé à la Biélorussie et à la Grèce, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une sélection avec laquelle il a effectué ses débuts il y a deux ans, lui qui avait pourtant joué avec les U16 et U18 des Three Lions.
« On ne connaissait pas l'existence d'un jeune, né en Angleterre, qui pouvait jouer pour le Danemark »
Car Matt O’Riley est né et a grandi en Angleterre, mais a opté pour le Danemark, pays de sa mère, en 2022, évoluant d’abord avec les Espoirs. « Oui, j'ai toujours vécu en Angleterre, mais mon cœur et ma tête ont toujours été tournés vers le Danemark », avait expliqué le milieu de terrain de l’OM au micro de TV 2 Sport.
« Ils sont tous nés ou ont grandi ici »
« On ne connaissait pas l'existence d'un jeune, né en Angleterre, qui pouvait jouer pour le Danemark », a confié John Sivebaek (87 sélections), champion d’Europe avec le Danemark en 1992, auprès de L’Équipe. « On a commencé à entendre parler de lui pour ses performances en Écosse et on a appris qu'il avait du sang danois. Ces dernières années, quelques joueurs avec des origines étrangères ont évolué en sélection, mais ils sont tous nés ou ont grandi ici. »