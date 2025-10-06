Changement d'équipe : Une recrue de l'OM surprend tout le monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’OM cet été, Matt O’Riley va rejoindre la sélection danoise lors de la trêve internationale, lui qui est pourtant né en Angleterre. S’il n’est pas le seul à avoir des origines étrangères, comme son coéquipier Pierre-Emile Hojbjerg, tous sont nés ou ont grandi au Danemark, ce qui fait de lui un cas à part.

Après un premier mois très réussi avec l’OM, où il a été prêté par Brighton en fin de mercato, Matt O’Riley (24 ans, 5 sélections) va maintenant rejoindre le Danemark, opposé à la Biélorussie et à la Grèce, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une sélection avec laquelle il a effectué ses débuts il y a deux ans, lui qui avait pourtant joué avec les U16 et U18 des Three Lions.

« On ne connaissait pas l'existence d'un jeune, né en Angleterre, qui pouvait jouer pour le Danemark » Car Matt O’Riley est né et a grandi en Angleterre, mais a opté pour le Danemark, pays de sa mère, en 2022, évoluant d’abord avec les Espoirs. « Oui, j'ai toujours vécu en Angleterre, mais mon cœur et ma tête ont toujours été tournés vers le Danemark », avait expliqué le milieu de terrain de l’OM au micro de TV 2 Sport.