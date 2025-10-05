«Un joueur de haut niveau» : Le transfert qui surprise qui régale l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté par Brighton en toute fin de mercato, Matt O’Riley enchaîne les titularisations depuis son arrivée à l’OM, ce qui était une nouvelle fois le cas samedi à Metz (0-3). Après la rencontre, Amine Gouiri a encensé son nouveau coéquipier, à qui il a donné une passe décisive et qui lui a rendu la pareille.

Après celles face à Lorient (4-0), le PSG (1-0) et Strasbourg (1-2), l’OM a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 samedi en allant s’imposer sur la pelouse de Metz (0-3). Une rencontre notamment marquée par le premier but de Matt O’Riley sous ses nouvelles couleurs, lui qui a été prêté par Brighton le dernier jour du mercato.

O’Riley buteur et passeur contre Metz Mis à part la réception de Lorient, l’international danois (5 sélections) a toujours été titularisé par Roberto De Zerbi depuis son arrivée. Une intégration très rapide, à l’image de celles de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri, eux aussi recrutés tardivement, sur laquelle s’est exprimé Amine Gouiri, passeur décisif sur son but, après la rencontre.