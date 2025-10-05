«Un joueur de haut niveau» : Le transfert qui surprise qui régale l’OM !

Prêté par Brighton en toute fin de mercato, Matt O’Riley enchaîne les titularisations depuis son arrivée à l’OM, ce qui était une nouvelle fois le cas samedi à Metz (0-3). Après la rencontre, Amine Gouiri a encensé son nouveau coéquipier, à qui il a donné une passe décisive et qui lui a rendu la pareille.
Après celles face à Lorient (4-0), le PSG (1-0) et Strasbourg (1-2), l’OM a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 samedi en allant s’imposer sur la pelouse de Metz (0-3). Une rencontre notamment marquée par le premier but de Matt O’Riley sous ses nouvelles couleurs, lui qui a été prêté par Brighton le dernier jour du mercato.
O’Riley buteur et passeur contre Metz
Mis à part la réception de Lorient, l’international danois (5 sélections) a toujours été titularisé par Roberto De Zerbi depuis son arrivée. Une intégration très rapide, à l’image de celles de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri, eux aussi recrutés tardivement, sur laquelle s’est exprimé Amine Gouiri, passeur décisif sur son but, après la rencontre.
« C’est un vrai plus pour nous »
Une passe décisive que Matt O’Riley lui a rendue, permettant à l’attaquant de l’OM d’inscrire son premier but de la saison. « Franchement, il s’est adapté très vite. C’est un joueur de haut niveau, avec une grande intelligence de jeu. Il connaît déjà bien certains joueurs, comme Pierre-Emile (Hojbjerg), son partenaire de sélection, donc ça a facilité son intégration. Il apporte beaucoup par son volume de jeu et sa technique. C’est un vrai plus pour nous, j’espère qu’il continuera sur cette lancée », a confié Amine Gouiri.