Mercato : Le PSG a trouvé sa nouvelle arme secrète !

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG était loin d’être le meilleur club d’Europe sur coups de pied arrêtés. Le champion de France a donc décidé de changer cela et Luis Enrique essaie donc de faire progresser son équipe dans ce domaine. Les recrutements d’Illia Zabarnyi et de Lucas Chevalier ont d’ailleurs été faits dans ce sens.

Le 27 septembre dernier contre l’AJ Auxerre, le PSG s’était imposé 2-0. Les attaquants parisiens n’avaient pas réussi à trouver la faille et la différence a donc été faite par deux défenseurs du club de la capitale : Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo.

Le PSG veut progresser sur coups de pied arrêtés Deux buts qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ont été tous les deux inscrits à la suite d’un corner. Une belle récompense pour le PSG, car selon L’Équipe, le club de la capitale souhaite progresser dans le domaine des coups de pied arrêtés cette saison, autant offensifs que défensifs.