L'OM annonce du lourd pour le mercato !

Ce samedi après-midi, l'OM a battu le FC Metz au stade Saint-Symphorien. Après le coup de sifflet final, Roberto De Zerbi a affirmé que le club marseillais avait remporté cette rencontre grâce à son recrutement estival XXL. D'après le coach italien, l'OM aurait perdu ce match s'il l'avait été joué la saison dernière.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, l'OM était en déplacement à Metz ce samedi après-midi. Et les hommes de Roberto De Zerbi ne sont pas tombés dans le piège tendu par les Grenats. En effet, la bande à Mason Greenwood a battu la lanterne rouge du championnat 3-0, et ce, au stade Saint-Symphorien.

«L’année dernière, on aurait perdu ce match» Interrogé après le coup de sifflet final de FC Metz - OM, Roberto De Zerbi a annoncé que son équipe avait remporté cette rencontre grâce à son recrutement estival XXL. « Je suis content, parce que c’était un match difficile, au delà du score 3-0 et du fait que Metz soit dernier. L’année dernière, on aurait perdu ce match. Sans parler des nouveaux joueurs qui sont très forts, je pense qu’on a gagné en maturité », s'est enflammé le technicien marseillais, avant d'en rajouter une couche.