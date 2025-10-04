Zaïre-Emery : Une folie à 80M€ au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain au PSG, où il est barré par la concurrence de Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha, Warren Zaïre-Emery susciterait l’intérêt de plusieurs grandes formations européennes. En ce sens, l’international français âgé de 19 ans pourrait quitter le club de la capitale contre un montant estimé à environ 80M€.

« Le constat est terrible. » Dernièrement, Jérôme Rothen a exprimé ses doutes concernant l’avenir de Warren Zaïre-Emery. Grand espoir du PSG avec lequel il a fait ses débuts à l’âge de 16 ans, l’international français (7 sélections) « a régressé, en tout cas il n’a pas progressé » depuis l’arrivée de Luis Enrique, selon l’ancien parisien.

« Je pense que pour Zaïre-Emery ce serait peut-être bien d’aller voir ailleurs » « Je pense que pour Zaïre-Emery ce serait peut-être bien d’aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur », estime Jérôme Rothen. Luis Enrique quant à lui a apporté son soutien à Warren Zaïre-Emery, l’invitant à « continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité, il est et sera un joueur très important. »