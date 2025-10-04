Zaïre-Emery : Une folie à 80M€ au PSG ?

Déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain au PSG, où il est barré par la concurrence de Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha, Warren Zaïre-Emery susciterait l’intérêt de plusieurs grandes formations européennes. En ce sens, l’international français âgé de 19 ans pourrait quitter le club de la capitale contre un montant estimé à environ 80M€.
« Le constat est terrible. » Dernièrement, Jérôme Rothen a exprimé ses doutes concernant l’avenir de Warren Zaïre-Emery. Grand espoir du PSG avec lequel il a fait ses débuts à l’âge de 16 ans, l’international français (7 sélections) « a régressé, en tout cas il n’a pas progressé » depuis l’arrivée de Luis Enrique, selon l’ancien parisien.
« Je pense que pour Zaïre-Emery ce serait peut-être bien d’aller voir ailleurs »
« Je pense que pour Zaïre-Emery ce serait peut-être bien d’aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur », estime Jérôme Rothen. Luis Enrique quant à lui a apporté son soutien à Warren Zaïre-Emery, l’invitant à « continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité, il est et sera un joueur très important. »
4 cadors européens intéressés par Zaïre-Emery
La situation du milieu de terrain âgé de 19 ans aurait tout de même attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels on retrouverait Arsenal, Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Warren Zaïre-Emery pourrait quitter le PSG contre environ 80M€, d’après les informations de CaughtOffside.