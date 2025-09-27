Départ de Zaïre-Emery : L’annonce forte du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Warren Zaïre-Emery est l’un des cas épineux du moment au PSG, puisque le jeune milieu de terrain affiche un niveau préoccupant depuis plusieurs mois. Jérôme Rothen lui suggère d’ailleurs de quitter le PSG pour se relancer, mais de son côté, Luis Enrique a d’autres plans pour Zaïre-Emery comme il l’avait indiqué il y a quelques semaines.

Longtemps considéré comme le futur grand milieu de terrain du PSG pour les années à venir, Warren Zaïre-Emery (19 ans) peine à retrouver son meilleur niveau. Le jeune titi enchaine les performances décevantes depuis plusieurs mois, et certains observateurs vont même jusqu’à réclamer son départ du PSG.

« Ce serait bien qu’il aille ailleurs » C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui a évoqué l’épineux cas Zaïre-Emery au micro de RMC Sport après la défaite contre l’OM en début de semaine : « Le constat est terrible. Il y avait de grands espoirs. Warren Zaire-Emery n'a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd'hui c'est un remplaçant. Pour son bien, ça serait peut-être d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur », a lâché l’ancien ailier gauche du PSG.