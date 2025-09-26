Transfert à l’OM : Le coup de théâtre de dernière minute qui régale le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato. Le club phocéen a bouclé une bonne dizaine d’arrivées, mais a également essuyé quelques échecs. Les dirigeants olympiens ont notamment tenté d’attirer Dani Ceballos sur la Canebière. Le milieu de terrain espagnol a toutefois changé d’avis au dernier moment, et régale le Real Madrid depuis.

Mais les dirigeants olympiens ont également essuyé quelques échecs sur le marché des transferts.

Dani Ceballos régale le Real Madrid L’OM a notamment tenté le coup avec Dani Ceballos. Le dossier de l’international espagnol semblait même en plutôt bonne voie. Mais comme le rapporte MARCA, le milieu de terrain de 29 ans a finalement changé d’avis au dernier moment pour son transfert. Dani Ceballos est donc resté au Real Madrid, où il régale Xabi Alonso.