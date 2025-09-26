5M€ : Le transfert qui fait halluciner l’OL !

Pierrick Levallet

Le mercato a été assez spécial du côté de l’OL cet été. Un temps menacé par une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation financière délicate, le club rhodanien a finalement échappé au pire et est resté en Ligue 1. La formation lyonnaise a néanmoins été contrainte de vendre certains de ses meilleurs éléments afin de renflouer ses caisses.

Lucas Perri déjà oublié à l'OL ? C’est dans cette optique que l’OL s’est séparé de joueurs comme Georges Mikautadze, ou encore Lucas Perri. Le gardien de but brésilien a été transféré à Leeds United contre 16M€. Les dirigeants olympiens l’ont ensuite remplacé par Dominik Greif, recruté pour un peu plus de 5M€ bonus compris.