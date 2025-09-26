OM - Galtier : Signature annulée, la grosse révélation !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, Bryan Dabo était proche de signer à l’OM. Le club phocéen était très intéressé par le milieu de terrain qui s’était fait une belle réputation du côté de Montpellier. Malheureusement, les dirigeants marseillais se sont fait doubler dans ce dossier, à cause de l’ASSE et d’un certain Christophe Galtier.

Dans la colonne des bons joueurs de Ligue 1, Bryan Dabo aurait sûrement sa place. Le milieu de terrain a passé de nombreuses années du côté de Montpellier, son club formateur, avant d’être transféré à l’ASSE et d’y rester pendant deux saisons. Toutefois, l’actuel joueur du Sepahan SC en Iran aurait pu viser encore plus haut en rejoignant l’OM.

Galtier a convaincu Dabo de signer à l’OM Après son aventure à Montpellier, Bryan Dabo était dans le viseur de l’OM de Vincent Labrune. Le milieu de terrain a notamment raconté à RMC Sport, l’emballement médiatique causé par le président marseillais de l’époque, qui avait annoncé avoir trouvé un accord pour sa venue dans le sud de la France. Mais c’était sans compter sur Christophe Galtier, qui était bien décidé à mettre le grappin sur Dabo. « Je prends mon portable, je vois cent appels en absence, mon père qui m’appelle, tout le monde qui m’appelle, je me suis dit : “Oh là là, qu’est-ce qu’il se passe ?” En fait, Labrune (Vincent), il avait déjà dit qu’il y avait un accord entre eux et moi alors que ce n’était pas vrai et le seul club qui avait un vrai intérêt c’était Saint-Étienne parce que j’avais déjà rencontré Christophe Galtier avec mon père et mon agent. Ça faisait bien quatre-cinq mois qu’il voulait que je signe au club. Moi j’arrivais à terme à Montpellier avec mon contrat, sauf que j’avais donné ma parole à Loulou Nicollin et à Laurent. Je leur avais dit : Quoi qu’il arrive, je vais pas signer dans un nouveau club sans re-signer pour que Montpellier touche un transfert parce que je suis arrivé à 13 ans, je repars à 24, je trouvais ça vraiment dégueulasse de partir gratuitement du club. »