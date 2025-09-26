OM - Galtier : Signature annulée, la grosse révélation !

Il y a quelques années, Bryan Dabo était proche de signer à l’OM. Le club phocéen était très intéressé par le milieu de terrain qui s’était fait une belle réputation du côté de Montpellier. Malheureusement, les dirigeants marseillais se sont fait doubler dans ce dossier, à cause de l’ASSE et d’un certain Christophe Galtier.
Dans la colonne des bons joueurs de Ligue 1, Bryan Dabo aurait sûrement sa place. Le milieu de terrain a passé de nombreuses années du côté de Montpellier, son club formateur, avant d’être transféré à l’ASSE et d’y rester pendant deux saisons. Toutefois, l’actuel joueur du Sepahan SC en Iran aurait pu viser encore plus haut en rejoignant l’OM.
Galtier a convaincu Dabo de signer à l’OM
Après son aventure à Montpellier, Bryan Dabo était dans le viseur de l’OM de Vincent Labrune. Le milieu de terrain a notamment raconté à RMC Sport, l’emballement médiatique causé par le président marseillais de l’époque, qui avait annoncé avoir trouvé un accord pour sa venue dans le sud de la France. Mais c’était sans compter sur Christophe Galtier, qui était bien décidé à mettre le grappin sur Dabo. « Je prends mon portable, je vois cent appels en absence, mon père qui m’appelle, tout le monde qui m’appelle, je me suis dit : “Oh là là, qu’est-ce qu’il se passe ?” En fait, Labrune (Vincent), il avait déjà dit qu’il y avait un accord entre eux et moi alors que ce n’était pas vrai et le seul club qui avait un vrai intérêt c’était Saint-Étienne parce que j’avais déjà rencontré Christophe Galtier avec mon père et mon agent. Ça faisait bien quatre-cinq mois qu’il voulait que je signe au club. Moi j’arrivais à terme à Montpellier avec mon contrat, sauf que j’avais donné ma parole à Loulou Nicollin et à Laurent. Je leur avais dit : Quoi qu’il arrive, je vais pas signer dans un nouveau club sans re-signer pour que Montpellier touche un transfert parce que je suis arrivé à 13 ans, je repars à 24, je trouvais ça vraiment dégueulasse de partir gratuitement du club. »
« C’est là que l’OM a vraiment fait le forcing »
Finalement, Bryan Dabo a donc décidé de rejoindre l’ASSE et non l’OM. Le club phocéen était une option séduisante pour le milieu de terrain, mais les dirigeants marseillais se sont manifestés trop tard. « Donc on était en train de négocier pour trouver un accord avec Montpellier pour que je résigne et en même temps j’étais en train de négocier avec Saint-Étienne et il y avait un autre club anglais et en fait ça je l’ai su après, mon agent négociait aussi avec l’OM et après j’ai eu Frank Passi au téléphone mais c’était peut-être deux semaines avant que je signe à Saint-Étienne. Le jour où j’arrive à Saint-Étienne, c’est là que l’OM a vraiment fait le forcing, mais c’était trop tard. »