C'est officiel, le vestiaire de l'OM annonce la signature d'un «grand joueur» !

Hyper actif dans les dernières heures du mercato, l'OM avait notamment recruté Nayef Aguerd pour 23M€ en provenance de West Ham. Un très gros coup pour les Marseillais comme en témoigne le début de saison du Marocain. Emerson Palmieri le présente même comme un «grand joueur».

Après des débuts poussifs, l'OM a décidé de frapper fort dans les dernières heures du mercato pour renforcer son secteur défensif. Dans cette optique, Benjamin Pavard, Emerson Palmieri et Nayef Aguerd sont tous arrivés dans la dernière journée du mercato, et les progrès ont été imminents, notamment sous l'impulsion de l'international marocain présenté par Emerson comme un «grand joueur».

Emerson s'enflamme pour Aguerd « Pour les recrues, c'est important d'avoir des coéquipiers qui te reçoivent, t'aident, t'accueillent. L'équipe nous a accueillis de la meilleure des manières et ça nous aide énormément. Nayef est un grand joueur, on a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est un joueur très fort et il démontre encore ses qualités », assure-t-il en conférence de presse avant d'évoquer la solidité défensive de l'OM.