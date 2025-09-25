OM : Une recrue «dans le rouge», De Zerbi a un problème à régler !

Amadou Diawara

Après trois saisons de bons et loyaux services à West Ham, Emerson Palmieri a signé à l'OM. En effet, le latéral gauche de 31 ans a paraphé un bail de deux saisons (plus une en option) avec le club marseillais. D'après Rémy Vercoutre, Roberto De Zerbi doit être vigilant avec Emerson Palmieri, et ce, parce qu'il ne ménage pas ses efforts.

OM : Palmieri repousse trop ses limites ?