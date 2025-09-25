OM : Une recrue «dans le rouge», De Zerbi a un problème à régler !

Après trois saisons de bons et loyaux services à West Ham, Emerson Palmieri a signé à l'OM. En effet, le latéral gauche de 31 ans a paraphé un bail de deux saisons (plus une en option) avec le club marseillais. D'après Rémy Vercoutre, Roberto De Zerbi doit être vigilant avec Emerson Palmieri, et ce, parce qu'il ne ménage pas ses efforts.
Le 1er septembre dernier, l'OM a officialisé la signature d'Emerson Palmieri. Ayant trouvé un accord à hauteur de 700 000€ avec West Ham, le club phocéen s'est engagé pour une durée de deux saisons, plus une en option, avec l'international italien.
OM : Palmieri repousse trop ses limites ?
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Rémy Vercoutre a lâché toutes ses vérités sur Emerson Palmieri. Ayant côtoyé le latéral gauche de 31 ans à l'OL, l'entraineur des gardiens a lancé un avertissement à Roberto De Zerbi.
«Il manque parfois de réflexion, de lucidité»
« Emerson Palmieri ? Sa qualité première, qui peut devenir parfois son défaut : il adore défendre en avançant. On l'a vu contre Madrid et Paris, il excelle dans la gestion de son adversaire direct, il veut toujours avancer, presser, apporter offensivement. Cela peut créer des soucis, des appels dans les espaces, des déplacements à gérer dans son dos, si la tactique adverse est plus fine. Il ne faudra pas s'offusquer s'il se fait parfois piéger par des combinaisons à deux-trois joueurs, s'il sort comme une balle et se fait prendre dans le dos. À ce moment-là, il manque parfois de réflexion, de lucidité, car il se donne tellement dans l'effort, il finit parfois dans le rouge », a précisé Rémy Vercoutre, ancien coach des gardiens de l'OL. Pour rappel, Emerson Palmieri défendait les couleurs des Gones lors de la saison 2021-2022.