De Zerbi : Le PSG débarque, il dévoile le plan parfait !

Après une performance prometteuse contre le Real Madrid, l'OM a renversé le PSG au Vélodrome. Grâce à sa stratégie, Roberto De Zerbi a permis à son club de remporter le Classique à domicile, un résultat attendu depuis 14 ans en Ligue 1. Hakim Malek est revenu sur le plan de l’Italien.

Dans la foulée d’une prestation convaincante à Madrid (1-2), l’Olympique de Marseille a surpris le Paris Saint-Germain (1-0) sur la pelouse du Vélodrome, un succès à domicile dans un Classique attendu depuis 14 ans. Roberto De Zerbi a trouvé la bonne méthode pour venir à bout de l’équipe de Luis Enrique, qui devait en plus se passer de plusieurs titulaires à l’instar d’Ousmane Dembélé et Joao Neves. Interrogé par La Provence, Hakim Malek, l'ancien entraîneur de Martigues, est revenu sur les clés de ce succès à mettre au crédit du technicien italien de l’OM.

« Ce qu'il a expérimenté à Madrid, il a réussi à le perfectionner contre le PSG » « De Zerbi aime avoir le contrôle sur les débats, mais au Real et contre Paris, l'OM n'a pas été maître du jeu. Il s'est plutôt mis dans une situation d'attente, pour être meilleur en transition, avoir un jeu plus direct, analyse-t-il. Cela a été mieux fait contre le PSG. Il faut aussi revenir à la réalité : prendre des points et s'adapter à son effectif. Aujourd'hui, son secteur le plus fourni est la défense, avec 5 centraux et autant de latéraux. Et comment faire le mieux avec ce matériel..., poursuit celui qui a failli réaliser l'exploit en sauvant les Sang et Or, la saison passée. Ce qu'il a expérimenté à Madrid, il a réussi à le perfectionner contre le PSG. Pavard latéral, ça avait été compliqué au Real. C'est plus intéressant de l'associer dans une charnière à trois. Associé à un piston comme Weah, ça t'offre une grande sécurité dans le couloir droit. Donc on bascule sur une défense à cinq. Au milieu, vu que De Zerbi tranche pour un double-pivot, il fallait un relanceur pour accompagner Hojbjerg. C'était une bonne réflexion de mettre O'Riley un cran plus bas, pour s'en servir comme rampe de lancement. J'ai même été étonné par son volume à la récupération. Les deux Danois sont super complémentaires. Après il reste à animer notre secteur offensif, où l'OM peut être bien meilleur que cela. »