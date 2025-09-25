Du jamais vu pour Greenwood, c'est le feu à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir contre le PSG, l'OM a livré une prestation aboutie notamment sur le plan de l'engagement. Symbole de cette victoire, Mason Greenwood n'avait jamais semblé aussi impliqué sur le plan défensif. Jean-Pierre Papin est donc très impressionné d'avoir vu l'ailier anglais défendre à ce niveau pour la première fois depuis qu'il est à Marseille.

En raison des nombreuses absences du côté du PSG, l'OM était très attendu dans le Classique de lundi soir. Et les Marseillais ont répondu présents puisqu'ils se sont imposés au Vélodrome (1-0). Symbole de la victoire de l'OM, Mason Greenwood a beaucoup couru et défendu pour son équipe, ce qu'il n'avait jamais fait. Jean-Pierre Papin souligne donc l'impact de l'ailier anglais dans le succès phocéen.

Greenwood impressionne Papin « J'ai vu Greenwood faire des choses qu’il n’avait pas l’habitude de faire. J’ai vu une équipe très solide défensivement. Elle avait l'envie d'aller chercher les Parisiens très haut », lâche l'ancien buteur de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.