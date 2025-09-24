Transferts - OM : Il regrette amèrement son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Élément majeur de l'OM lors de la finale d'Europa League en 2004, Laurent Batlles avait été poussé au départ un an plus tard par l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui ne comptait pas forcément sur lui. Mais l'ancien milieu offensif regrette finalement d'être parti...

Finaliste de l'Europa League en 2004 avec l'OM (défaite 2-0 face au FC Valence), Laurent Batlles avait à cette époque un rôle majeur dans l'équipe phocéenne sous les ordres de José Anigo. Mais un an plus tard, avec l'arrivée de Jean Fernandez au poste d'entraîneur de l'OM, le statut du milieu offensif avait changé, et Batlles avait donc décidé de quitter le Vélodrome.

Batlles et son départ de l'OM Interrogé par So Foot, il se livre sur ce choix de quitter l'OM pour retourner à Toulouse en 2005 : « Jean Fernandez arrive sur le banc de l’OM avec un autre fonctionnement, d’autres joueurs, alors que je sors d’une grosse saison. Je n’ai pas eu l’impression qu’il me concernait plus que ça, ma façon de jouer n’était peut-être pas sa tasse de thé, et je prends la décision de partir », confie Batlles.