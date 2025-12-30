Rencontre secrète avec Kylian Mbappé ? Il se lâche sur leur relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, Gaël Clichy s'est confié sur sa nomination, et surtout sur d'éventuelles contacts avec Kylian Mbappé, propriétaire du club par le biais de sa holding. Mais l'ancien adjoint de Thierry Henry assure qu'il n'a pas encore rencontré l'attaquant du Real Madrid.

C'est officiel depuis lundi, Maxime D'Ornano n'est plus l'entraîneur du Stade Malherbe Caen. A l'issue d'une première partie de saison conclue à la 10e place en National, il a été remplacé par Gaël Clichy. L'ancien adjoint de Thierry Henry avec les Espoirs s'est d'ailleurs confié sur ses premiers pas à Caen, et avoue ne pas avoir rencontré Kylian Mbappé, propriétaire du club normand.

Clichy raconte les coulisses de son arrivée à Caen « Le processus de recrutement a été long et minutieux de leur part et ça m'a plu. Ça a pris un long moment, c'était sur quelques semaines (...) Je n'ai pas du tout échangé ni rencontré Kylian Mbappé. J'ai rencontré un membre de sa famille mais j'ai surtout rencontré les personnes qui seront avec moi au quotidien », raconte-t-il au micro de Génération After sur RMC avant de poursuivre.