OM : Zidane bloque un joueur marseillais !

Passé par l'OM durant sa carrière, Laurent Batlles y avait performé en 2004 au point de pouvoir prétendre à une place en équipe de France. Mais le milieu offensif reconnait que la concurrence était trop rude à l'époque pour s'impose chez les Bleus

Interrogé dans les colonnes de So Foot, l'ancien milieu offensif de l'OM Laurent Batlles affiche son regret de n'avoir pas eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France alors qu'il était dans les petits papiers de Roger Lemerre à l'époque. Mais en dépit de ses grosses performances de l'époque à l'OM, Batlles était bloqué par une lourde concurrence, et notamment Zidane.

« Il y a encore Djorkaeff, Zidane... » « En 2004, je suis présélectionné par Roger Lemerre, que j’avais connu au bataillon de Joinville. Mais il faut savoir qu’à cette époque, il y a encore Djorkaeff, Zidane, Micoud, des joueurs beaucoup plus forts que moi. Je n’avais pas la prétention d’être aussi bon qu’eux », confie Batlles.