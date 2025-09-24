OM - PSG : Incroyable, un Marseillais exige des excuses !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très heureux de la victoire de l'OM contre le PSG lundi soir, Eric Di Meco n'a pas manqué d'afficher sa joie lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme. L'ancien Marseillais en a notamment profité pour réclamer des excuses à Jérôme Rothen qui affichait sa sérénité avant le match.

Cela faisait 14 ans que l'OM attendait de battre le PSG au Stade Vélodrome en Ligue 1. Et c'est arrivé lundi soir. Les Marseillais ont effectivement dominé les Parisiens (1-0) et ce n'est pas pour déplaire à Eric Di Meco qui est intervenu sur Rothen s'enflamme pour recadrer Jérôme Rothen.

Di Meco interpelle Rothen « Non mais c’est pas le débat du jour. Hier, tu chantais, tu fanfaronnais, tu n’as pas voulu comprendre qu’avec les absences du côté du PSG bah il y avait match. Tu étais sûr de toi, tu allais éteindre le stade si je me souviens bien. Nous, on baisse la tête parce que ces dernières années on prend beaucoup de branlées. Ne retourne pas la situation. […] Moi je suis venu entendre non pas des excuses mais... », lâche l'ex-Marseillais sur les antennes de RMC.