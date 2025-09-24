OM - De Zerbi : Le clash en direct à la radio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Expulsé dans les arrêts de jeu du choc face au PSG lundi soir au Vélodrome, Roberto De Zerbi a perdu son sang froid sur le banc de l'OM. Daniel Riolo, qui a beaucoup de mal avec le tempérament du coach italien depuis son arrivée, ne s'est pas privé de le clasher à ce sujet en direct sur les ondes de RMC après le match.

Roberto De Zerbi a le sang chaud, et l'entraîneur italien de l'OM l'a une nouvelle fois rappelé lundi soir à l'occasion du grand Classique contre le PSG (victoire 1-0) puisqu'il a été expulsé et envoyé en tribune par l'arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard, en raison de ses contestations beaucoup trop virulentes. Et le tempérament de l'entraîneur de l'OM ne convient pas du tout à Daniel Riolo, qui s'est lâché sur le cas De Zerbi au micro de l'After Foot sur RMC Sport après la rencontre.

« De Zerbi en pétage de plomb » « Il faut bien que l’arbitre se fasse respecter, De Zerbi était en pétage de plomb. (…) Si cette équipe veut grandir avec la qualité des joueurs, et l’idée de jeu du coach, il faut absolument qu’elle se calme. Le problème, c’est que je n’arrive pas à me souvenir où j’ai vu calme De Zerbi. C’est comme si c’était tout était trop pour lui. L’événement est trop gros pour lui, la pression qu’il supporte est trop forte, il ne peut pas faire une saison comme ça. Là il a des joueurs, il a de quoi faire une belle équipe, il a des choix », constate Riolo sur l'entraîneur de l'OM.