De Zerbi se fait virer, la grosse inquiétude à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Expulsé dans les dernières minutes du match entre l’OM et le PSG (1-0) lundi soir, Daniel Riolo s’est inquiété de la nervosité affichée par Roberto De Zerbi. L’éditorialiste de RMC estime que cela peut avoir un impact négatif sur certains de ses joueurs et qu’il doit absolument se calmer s’il veut que son équipe continue à grandir.

14 ans après, l’OM a obtenu sa première victoire à domicile en championnat face au PSG lundi soir (1-0). Un match à la fin duquel Roberto De Zerbi est apparu sous tension, s’en prenant avec véhémence à Jérôme Brisard. D’abord averti d’un carton jaune pour contestation, le technicien italien a finalement été exclu pour avoir continué à invectiver l’arbitre de la rencontre.

« Il était en vrillage complet » « À mon avis, il va prendre plus d'un match (de suspension) et ne sera pas juste derrière le banc. Heureusement que Benatia l'a calmé un peu parce qu'il était en vrillage complet », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Un état de nervosité qui a étonné l’éditorialiste, qui estime que Roberto De Zerbi doit se calmer car cela peut desservir l’OM et ses joueurs.