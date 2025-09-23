De Zerbi se fait virer, la grosse inquiétude à l’OM !

Expulsé dans les dernières minutes du match entre l’OM et le PSG (1-0) lundi soir, Daniel Riolo s’est inquiété de la nervosité affichée par Roberto De Zerbi. L’éditorialiste de RMC estime que cela peut avoir un impact négatif sur certains de ses joueurs et qu’il doit absolument se calmer s’il veut que son équipe continue à grandir.
14 ans après, l’OM a obtenu sa première victoire à domicile en championnat face au PSG lundi soir (1-0). Un match à la fin duquel Roberto De Zerbi est apparu sous tension, s’en prenant avec véhémence à Jérôme Brisard. D’abord averti d’un carton jaune pour contestation, le technicien italien a finalement été exclu pour avoir continué à invectiver l’arbitre de la rencontre.
« Il était en vrillage complet »
« À mon avis, il va prendre plus d'un match (de suspension) et ne sera pas juste derrière le banc. Heureusement que Benatia l'a calmé un peu parce qu'il était en vrillage complet », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Un état de nervosité qui a étonné l’éditorialiste, qui estime que Roberto De Zerbi doit se calmer car cela peut desservir l’OM et ses joueurs.
« Si cette équipe veut grandir avec la qualité des joueurs et les idées de jeu du coach, il faut absolument qu'il se calme »
« Si cette équipe veut grandir avec la qualité des joueurs et les idées de jeu du coach, il faut absolument qu'il se calme. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où je l'ai vu calme. C'est comme si tout était trop gros pour lui, l'évènement est trop gros, la pression qu'il supporte est trop forte. Il ne peut pas faire une saison comme ça. Maintenant, il a des joueurs, de quoi faire une équipe, il a des choix. Il faut de temps en temps qu'il mette son cerveau dans le frigo. Il ne peut pas faire des matchs sans arrêt avec une cocotte-minute à la place du cerveau », a ajouté Daniel Riolo. « Des joueurs comme Balerdi, pour qu'il se calme, il faut que son entraîneur soit calme. »