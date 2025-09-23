Signature de contrat - PSG : L’annonce fracassante signée De Zerbi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur du PSG lundi soir avec l'OM, Roberto De Zerbi a ensuite donné son sentiment au micro de Ligue 1 +. Et le coach italien a fait une drôle de révélation en indiquant qu'il avait accepté le poste d'entraîneur de l'OM à l'été 2024 uniquement à cause des valeurs véhiculées par le club de la capitale, qu'il n'aime absolument pas. Explications.

En quête d'un nouvel entraîneur à l'été 2024, l'OM avait finalement réussi un gros coup en convaincant Roberto De Zerbi de débarquer à la tête du projet. Le coach italien, qui a terminé deuxième de Ligue 1 l'an passé, a de nouveau frappé fort lundi soir en battant le PSG au Vélodrome en championnat (1-0), la première victoire du club phocéen sur ses terres depuis 14 ans en Ligue 1 face à son rival historique.

« Si je suis venu ici, c'était pour battre le PSG » Interrogé au micro de Ligue 1 + après la rencontre, De Zerbi a d'ailleurs fait une drôle de révélation en expliquant que le PSG avait joué un rôle décisif dans sa décision de signer son contrat avec l'OM en 2024 : « J'ai dit à Pablo Longoria qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir ici, c'était pour battre le PSG, parce qu'ils sont plus forts. Ils représentent le pouvoir et moi le pouvoir, je n'aime pas ça. Donc j'attendais cette soirée. Mais ça ne change rien, on n'a gagné qu'un match et pris trois points », annonce De Zerbi.