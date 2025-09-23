Transfert à 70M€ : Le PSG a trouvé son Franck Ribéry !

En janvier dernier, le PSG réalisait un excellent coup sur le marché des transferts. Le club parisien a déboursé 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Quelques mois plus tard, l’ailier géorgien participait activement au sacre parisien en Ligue des Champions. Pour son sélectionneur Willy Sagnol, « Kvara » lui rappelle beaucoup l’illustre Franck Ribéry.
Le PSG détient un véritable diamant en ses rangs. Arrivé au sein du club parisien en janvier dernier en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia a rapidement contribué à la superbe deuxième partie de saison réalisée par le club de la capitale.
Kvaratskhelia comme un poisson dans l’eau à Paris
Ayant remporté la Ligue 1 ainsi que la Ligue des Champions avec le PSG, Kvaratskhelia a démontré d’immenses qualités offensives, mais également un état d’esprit plus que tourné vers le collectif. Une superbe prise pour le PSG, qui s’est également attaché les services d’un héros national. Véritable icône en Géorgie, la star de 24 ans a été l’objet d’un documentaire par Ligue 1 + ce dimanche.
« J’ai trouvé que c’était le clone de Franck Ribéry »
Intitulé « Il était une fois Kvara », ce dernier retrace le parcours du numéro 7 du PSG. Sélectionneur de la Géorgie, le Français Willy Sagnol s’est laissé prêté au jeu d’une petite comparaison pour l’ailier parisien. « Je l’ai toujours trouvé différent, j’ai trouvé que c’était le clone de Franck Ribéry », a ainsi confié Sagnol.