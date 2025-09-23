Transfert à 70M€ : Le PSG a trouvé son Franck Ribéry !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier dernier, le PSG réalisait un excellent coup sur le marché des transferts. Le club parisien a déboursé 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Quelques mois plus tard, l’ailier géorgien participait activement au sacre parisien en Ligue des Champions. Pour son sélectionneur Willy Sagnol, « Kvara » lui rappelle beaucoup l’illustre Franck Ribéry.

Le PSG détient un véritable diamant en ses rangs. Arrivé au sein du club parisien en janvier dernier en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia a rapidement contribué à la superbe deuxième partie de saison réalisée par le club de la capitale.

Kvaratskhelia comme un poisson dans l’eau à Paris Ayant remporté la Ligue 1 ainsi que la Ligue des Champions avec le PSG, Kvaratskhelia a démontré d’immenses qualités offensives, mais également un état d’esprit plus que tourné vers le collectif. Une superbe prise pour le PSG, qui s’est également attaché les services d’un héros national. Véritable icône en Géorgie, la star de 24 ans a été l’objet d’un documentaire par Ligue 1 + ce dimanche.