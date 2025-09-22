PSG - Luis Enrique : C’est la révolution à Marseille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir (20h), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM pour le Classique, qui a été reporté. Avec plusieurs cadres absents pour ce choc, Luis Enrique tente un énorme coup avec son onze de départ. Le technicien espagnol, rarement habitué à ce système, a décidé d’aligner cinq défenseurs.

Le choc entre l’OM et le PSG réserve de nombreuses promesses. Après la déception qu’a engendré le report du match initialement prévu pour ce dimanche soir, place au jeu. Auteur d’un début de saison contrasté, le club phocéen espère cueillir à froid des Parisiens certes invaincus, mais privés de plusieurs joueurs importants.

Plusieurs blessés au PSG En effet, ce sont à la fois Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, et Bradley Barcola qui manquent à l’appel du côté du PSG. Forcément, ces absences sont clairement préjudiciables, et Luis Enrique va devoir trouver d’autres solutions afin de venir à bout de la formation de Roberto De Zerbi.