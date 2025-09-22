PSG - Luis Enrique : C’est la révolution à Marseille !

Ce lundi soir (20h), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM pour le Classique, qui a été reporté. Avec plusieurs cadres absents pour ce choc, Luis Enrique tente un énorme coup avec son onze de départ. Le technicien espagnol, rarement habitué à ce système, a décidé d’aligner cinq défenseurs.
Le choc entre l’OM et le PSG réserve de nombreuses promesses. Après la déception qu’a engendré le report du match initialement prévu pour ce dimanche soir, place au jeu. Auteur d’un début de saison contrasté, le club phocéen espère cueillir à froid des Parisiens certes invaincus, mais privés de plusieurs joueurs importants.
Plusieurs blessés au PSG
En effet, ce sont à la fois Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, et Bradley Barcola qui manquent à l’appel du côté du PSG. Forcément, ces absences sont clairement préjudiciables, et Luis Enrique va devoir trouver d’autres solutions afin de venir à bout de la formation de Roberto De Zerbi.
Une défense à cinq pour Paris
A quelques minutes du début du choc, la composition de départ du PSG est tombée, et quelle surprise ! Pour la première fois depuis un très long moment, Luis Enrique décide d’aligner une formation à cinq défenseurs. Ainsi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, Marquinhos, et Achraf Hakimi seront tous titulaires face à l’OM, pendant que Khvicha Kvaratskhelia et Gonçalo Ramos seront chargés d’animer l’attaque.