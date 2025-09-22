L’OM fait enrager le PSG : «Moi, je m’en fous», la réponse cash à la polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Classique entre l'OM et le PSG, initialement prévu dimanche soir, a été reporté à lundi en raison des intempéries à Marseille, coïncidant ainsi avec la cérémonie du Ballon d'Or. Tandis que le PSG souhaitait un autre créneau, l'OM a obtenu gain de cause. Jérôme Rothen, ancien joueur du club de la capitale, minimise la polémique et privilégie l'événement sportif au gala.

Programmé ce dimanche soir, le Classique entre l’OM et le PSG a finalement lieu ce lundi après les orages qui se sont abattus à Marseille, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or qui pourrait voir Ousmane Dembélé être couronné. Une décision de la LFP qui a appliqué le règlement à la lettre, comme le désirait l’Olympique de Marseille alors que le PSG a poussé pour un autre moment, soit plus tôt dans la journée, soit dans quelques semaines. De son côté, Jérôme Rothen ne voit pas le problème de cette décision.

« Je m'en fous de leur cérémonie » « C'est vrai que ça tombe mal. C'est la cérémonie Ballon d'or, un grand événement avec un joueur français… Mais je suis d'une génération où le Ballon d'or, c'était le dimanche matin sur Téléfoot, ou alors les journalistes allaient rencontrer le Ballon d'or à Barcelone ou à Madrid et il y avait un article après… La cérémonie, c'est un gala de malade. La priorité, c'est le terrain. Et une fois que t'as dit ça, moi je m'en fous de leur cérémonie », a confié l’ancien joueur du PSG dans son émission sur RMC.