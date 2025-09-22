Dembélé - Yamal : Un autre nom pour le Ballon d'Or, personne ne l’a vu venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé pourrait devenir le sixième joueur français à soulever le Ballon d’Or. L’attaquant du PSG est le grand favori de cette édition 2025. Et si son concurrent direct semble se nommer Lamine Yamal, la légende du FC Barcelone, Andres Iniesta, estime de son côté que Pedri pourrait aussi le remporter.

La France et le PSG pourraient être mis à l’honneur ce lundi soir. Alors que le club parisien sera présent à Marseille afin d’y disputer le Classique, plusieurs membres du club champion d’Europe seront au théâtre du Châtelet à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or.

Dembélé favori du Ballon d’Or Ousmane Dembélé est le grand favori de cette édition 2025. Meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions remportée avec le PSG, l’attaquant de 28 ans est pressenti pour prendre la succession de Rodri. Son gros concurrent est bien entendu le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, alors que Vitinha ou encore Achraf Hakimi sont attendus près du podium.