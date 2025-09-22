Dembélé - Yamal : Un autre nom pour le Ballon d'Or, personne ne l’a vu venir !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé pourrait devenir le sixième joueur français à soulever le Ballon d’Or. L’attaquant du PSG est le grand favori de cette édition 2025. Et si son concurrent direct semble se nommer Lamine Yamal, la légende du FC Barcelone, Andres Iniesta, estime de son côté que Pedri pourrait aussi le remporter.
La France et le PSG pourraient être mis à l’honneur ce lundi soir. Alors que le club parisien sera présent à Marseille afin d’y disputer le Classique, plusieurs membres du club champion d’Europe seront au théâtre du Châtelet à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or.
Dembélé favori du Ballon d’Or
Ousmane Dembélé est le grand favori de cette édition 2025. Meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions remportée avec le PSG, l’attaquant de 28 ans est pressenti pour prendre la succession de Rodri. Son gros concurrent est bien entendu le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, alors que Vitinha ou encore Achraf Hakimi sont attendus près du podium.
« Pedri le mériterait aussi »
Alors qu’il remettra le Ballon d’Or féminin ce lundi soir, Andres Iniesta s’est exprimé sur la vainqueur, invoquant un troisième nom surprise : « Qui va le gagner ? Je ne sais pas. Celui qui va le gagner le mérite. Ousmane, Lamine…, ils le méritent tous les deux. Pedri le mériterait aussi », a confié la légende du Barça au micro d’El Chiringuito.