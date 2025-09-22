PSG : La réunion surprise qui se prépare !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce lundi soir, l'attention des supporters parisiens sera multiple. En plus du Classique face à l'OM qui a été reprogrammé à 20h, la cérémonie du Ballon d'Or pourrait livrer de belles surprises. En effet Ousmane Dembélé pourrait être sacré, un événement impossible à rater pour les supporters. D'ailleurs les ultras prévoient de se retrouver au Théâtre du Châtelet, lieu de la cérémonie, une fois le match terminé.

Programmé dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a dû être reporté d'une journée à cause des intempéries. Le match que tout le monde attend aura donc lieu en même temps que le début de la cérémonie du Ballon d'Or. Les ultras parisiens ont déjà commencé à planifier leur sortie pour célébrer peut-être la plus grande soirée de l'année pour eux.

Grande surprise au Ballon d'Or ! Comme rapporté par RMC, les ultras parisiens prévoient de se retrouver devant le Théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d'Or, alors que le vainqueur devrait être désigné autour de 23h. Ils regarderont la rencontre ensemble et feront le déplacement. On prévoit alors plusieurs centaines de supporters sur place, eux qui n'ont pas été autorisés à se déplacer au Vélodrome.