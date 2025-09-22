Le calvaire au PSG : Un gros joueur raconte tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe n'a connu que le club de la capitale toute sa vie. Mais après des années de galère avec son physique, il a fini par quitter Paris pour rejoindre le Qatar SC. Le champion du monde 2018 se savait fragile et a vécu toutes ces années difficilement.

Professionnel depuis 2014 au PSG, Presnel Kimpembe n'a disputé que 241 matches avec son club. C'est un total assez faible qui ne surprend personne : l'international français a eu du mal à enchaîner les saisons. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février 2023, il a fait son retour deux ans plus tard, sans grand succès. Une période très compliquée à gérer.

Kimpembe a vécu un calvaire Désormais un joueur du Qatar SC, Presnel Kimpembe a 30 ans et espère rebondir un peu. Il faudra essayer d'oublier ces années de galère qui ont coûté cher. « Ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je savais que cette blessure allait arriver un jour, mais je ne savais pas quand. Avant la Coupe du monde 2022, j'avais déjà des douleurs, je faisais des soins, du renforcement du mollet pour l'éviter (la blessure). Ma santé n'était pas top. J'ai souffert avant que ça arrive » dévoile-t-il dans l'émission Clique de Canal+.